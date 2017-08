Wahlen : Wahlbenachrichtigungen: Ab Montag Briefwahllokale geöffnet

Schwerin (dpa/mv) - An diesem Sonntag läuft die gesetzliche Frist für die Versendung der schriftlichen Wahlbenachrichtigungen zur Bundestagswahl am 24. September ab. Wie Landeswahlleiterin Doris Petersen-Goes am Mittwoch in Schwerin mitteilte, müssen die Gemeindebehörden bis dahin alle Wahlberechtigten angeschrieben haben, die zum Stichtag 13. August 2017 in den Wählerverzeichnissen der Städte und Dörfer registriert waren. Wahlberechtigte, die in der jüngeren Vergangenheit umgezogen sind, könnten sich noch nachträglich in die Listen ihrer neuen Wohnorte aufnehmen lassen, wenn sie sich bis zum Wochenende dort mit ihrem Hauptwohnsitz angemeldet haben. In den meisten Kommunen wurden die Wahlbenachrichtigungen schon verschickt.