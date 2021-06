Parteien : Wahlprogramm der SPD: Soziales, Umwelt, Wirtschaft

Die SPD Mecklenburg-Vorpommern hat ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl am 26. September beschlossen.

Wismar | Bei einem Parteitag in Wismar stimmten am Samstag alle anwesenden Delegierten für das mehr als 100-seitige „Regierungsprogramm 2021-2026“. Schwerpunkte setzen die Sozialdemokraten in den Bereichen Soziales, Umwelt und Wirtschaft. So sollen Rentner den Öffentlichen Personennahverkehr im Land künftig für einen Euro am Tag nutzen können. Im Kindergart...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.