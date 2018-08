Brände : Waldbrand unter Kontrolle: weiterhin Gefahr durch Munition

Die Feuerwehr konnte einen Großbrand in Lübbendorf (Landkreis Ludwigslust-Parchim) unter Kontrolle bringen. Für die Einsatzkräfte bestehe allerdings immer noch Gefahr, da sich das Feuer auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz ausgebreitet habe, sagte ein Behördensprecher. Munitionsreste im Boden könnten immer noch explodieren. Mit Löschpanzern wurden in der Nacht Schneisen in den Wald gezogen, damit das Feuer sich nicht mehr ausbreiten konnte. Glücklicherweise regnete es auch noch, so dass der Brand weiter eingedämmt wurde, meinte der Sprecher.

von dpa

10. August 2018, 08:08 Uhr

Zwischenzeitlich seien die Ortschaften Lübbendorf und Ramm evakuiert worden. Aber schon in der Nacht konnten die rund 130 Bewohner wieder in ihre Häuser zurückkehren.