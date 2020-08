Wetter : Waldbrandgefahr im Nordosten trotz Gewitterregens sehr hoch

Ungeachtet einiger starker Regenfälle und Gewitter am Montag bleibt die Waldbrandgefahr in Mecklenburg-Vorpommern weiter sehr hoch. Wie die Landesforstanstalt in Malchin am Dienstag mitteilte, besteht in drei von neun Forstämtern die höchste Warnstufe fünf. Diese seien Jasnitz, Mirow und Torgelow - jeweils im Süden des Landes. In allen weiteren Forstämtern - auch an der Ostsee - wurde bereits die Warnstufe vier ausgerufen, die «hohe Brandgefahr» bedeutet. In den nächsten Tagen werden für den Nordosten weiter sommerliche Temperaturen bis 30 Grad und Trockenheit erwartet.

Avatar_prignitzer von dpa

11. August 2020, 08:23 Uhr