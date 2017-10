Soziales : Warener AWO bekommt neuen Geschäftsführer

Die wegen Untreue-Vorwürfen in die Kritik geratene Arbeiterwohlfahrt (AWO) Müritz bekommt einen neuen Geschäftsführer. Vom 1. November an soll Stephan Arnstadt den Chefposten im AWO-Kreisverband in Waren übernehmen, teilte der Vorstand am Montag mit. Arnstadt ist Betriebswirt und war zuletzt Mitglied im Vorstand des Diakonischen Werkes Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. Davor arbeitete der 53-Jährige den Angaben zufolge als kaufmännischer Leiter beim Christlichen Jugenddorfwerk (CJD) in Waren.