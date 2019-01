Buntes : Warnemünder Turmleuchten: Statt Neujahr nun am 6. April

von dpa

22. Januar 2019, 16:26 Uhr

Für das am Neujahrstag abgesagte «Warnemünder Turmleuchten» gibt es einen neuen Termin: Das Event «Momente» soll nun am 6. April nachgeholt werden, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Am 1. Januar war es nach einer Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes wegen des Orkantiefs «Zeetje» abgesagt worden. Die Veranstalter Hanse Event und der Förderverein Leuchtturm Warnemünde werben jetzt mit «Europas späteste Neujahrsinszenierung». Zu der spektakulären Show mit Licht, Laser und Feuerwerk werden jährlich 90 000 Besucher erwartet.