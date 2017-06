Buntes : Warnemünder Woche startet mit traditionellem «Nieger Ümgang»

Mit dem traditionellen Umzug «Nieger Ümgang» startet heute die 80. Warnemünder Woche. Rund 2500 Menschen werden dann in bunten Kostümen durch das Ostseebad ziehen. Tausenden Menschen werden das Treiben aller Voraussicht nach am Straßenrand begleiten. Zudem ist am Samstag das Waschzuberrennen geplant, bei dem die Teilnehmer auf skurrilen Schwimmgefährten durchs Wasser auf dem Alten Strom gleiten. Dieses Jahr sind acht Boot gemeldet.