Tarife : Warnstreik im öffentlichen Dienst: Kundgebung in Schwerin

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst erhöhen die Gewerkschaften den Druck auf die Arbeitgeber. Für den heutigem Donnerstag sind Angestellten von Kommunal- und Bundesbehörden in Mecklenburg-Vorpommern zu einem ganztätigen Warnstreik aufgerufen. Zu der zentralen Kundgebung am Mittag in Schwerin erwarten die Organisatoren 800 Teilnehmer. Das wäre nach Angaben von Verdi-Sprecherin Diana Markiwitz im Land die bislang größte Arbeitskampfaktion in der laufenden Tarifauseinandersetzung. Aus Schwerin wollen sich den Angaben zufolge neben Mitarbeitern der Stadtverwaltung auch Erzieherinnen aus kommunalen Kitas beteiligen.

von dpa

12. April 2018, 03:12 Uhr

Die Gewerkschaften fordern für Beschäftigte der kommunalen und Bundesbehörden sechs Prozent mehr Geld, für die unteren Lohngruppen mindestens 200 Euro. Die bisherigen zwei Verhandlungsrunden waren ohne Ergebnis geblieben, da die Arbeitgeber die Forderungen für nicht erfüllbar halten. Der Kommunale Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommerns kritisierte den angekündigten Ausstand als unverhältnismäßig.