Tarife : Warnstreiks bei Straßenmeistereien: Altentreptow betroffen

Im Tarifstreit für den Öffentlichen Dienst hat der Deutsche Beamtenbund (dbb) für Donnerstag Warnstreiks in kommunalen Straßenmeistereien mehrerer Bundesländer angekündigt. In Mecklenburg-Vorpommern sei die Kreisstraßenmeisterei Altentreptow betroffen, wie die Gewerkschaft am Mittwoch in Berlin mitteilte. Warnstreiks soll es demnach auch bei Straßenmeistereien in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen jeweils von 7.00 Uhr bis 10.00 Uhr geben.

Avatar_prignitzer von dpa

30. September 2020, 15:43 Uhr