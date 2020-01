Tarife : Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in MV geplant

Der öffentliche Personennahverkehr wird heute in großen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns vom frühen Donnerstagmorgen an bestreikt. Insgesamt hat die Gewerkschaft Verdi rund 1500 Mitarbeiter von Nahverkehrsbetrieben zum Warnstreik aufgerufen. Mit dem Warnstreik will Verdi vor der zweiten Runde der Tarifverhandlungen mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband MV am Freitag Druck machen.

16. Januar 2020, 02:12 Uhr

Die Gewerkschaft verlangt bei einer einjährigen Vertragslaufzeit eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,06 Euro pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro. Die kommunalen Arbeitgeber lehnten diese Forderung bisher als wirtschaftlich nicht tragbar ab. Das würde zu Fahrpreiserhöhungen und Angebotseinschränkungen führen.