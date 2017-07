Agrar : Warnstreiks in Betrieben des Deutschen Milchkontors

vergrößern 1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

In mehreren Werken des Deutschen Milchkontors in Mecklenburg-Vorpommern ist in dieser Woche mit Warnstreiks zu rechnen. Die Gewerkschaft NGG kündigte am Montag Arbeitsniederlegungen in den Konzernbetrieben in Altentreptow, Dargun, Waren und dem vor der Schließung stehenden Werk in Bergen an. Sie erwarte einen Produktionsstillstand in allen Unternehmen, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Hintergrund für die Warnstreiks ist eine Tarifauseinandersetzung um die Bezahlung der rund 650 Beschäftigten des Deutschen Milchkontors in Mecklenburg-Vorpommern. Nach Angaben der NGG erhalten sie bis zu zwei Euro weniger Stundenlohn als in anderen Betrieben des Konzerns, obgleich sie in den bundesweit modernsten Werken arbeiten.

von dpa

erstellt am 10.Jul.2017 | 05:38 Uhr