Konjunktur : Warten auf Handwerker: Wirtschaftsboom und Personalmangel

Der anhaltende Wirtschaftsboom und der Mangel an qualifiziertem Personal verlängern die Wartezeiten auf einen Handwerker. In Westmecklenburg sei fast die Hälfte der Handwerksbetriebe bis zur Obergrenze ausgelastet, erklärte eine Sprecherin der Handwerkskammer Schwerin am Mittwoch. Der durchschnittliche Auftragsvorlauf betrage bereits neun Wochen.