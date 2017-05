Freizeit : Wasserschutzpolizei zieht Jetski-Fahrer aus dem Verkehr

Bei Kontrollen auf dem Schweriner Innensee und Ziegelaußensee hat die Wasserschutzpolizei am Donnerstag sechs Jetski-Fahrer vorübergehend aus dem Verkehr gezogen. Sie seien durch ihre rasante Fahrweise aufgefallen, teilte die Wasserschutzpolizei am Freitag mit. Zudem hätten zwei Fahrer keine entsprechende Erlaubnis zum Fahren von Wassermotorrädern besessen. Die Wasserschutzpolizei hatte in den vergangenen Tagen wiederholt darauf hingewiesen, dass Verkehrsverstöße auf dem Wasser nicht geduldet und konsequent verfolgt werden.