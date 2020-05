Tourismus : Wasserwacht startet auf Usedom in die Saison 2020

Avatar_prignitzer von dpa

01. Mai 2020, 09:41 Uhr

Auf der Insel Usedom startet die DRK-Wasserwacht heute wegen der Corona-Krise mit einer Notbesetzung in die Saison. Hauptamtliche Mitarbeiter besetzen die Wachtürme an den Stränden der Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin. Zinnowitz und Karlshagen sollen am 15. Mai folgen. Auf Ehrenamtler wird im Mai noch verzichtet. Auch in anderen Ostseebädern, in denen das DRK den Badebetrieb überwacht, geht die Saison Mitte Mai los. Die Wasserrettung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in MV startet in Absprache mit den jeweiligen Badestellenbetreibern und Kurverwaltungen erst Mitte Mai. Vorläufig dürfen noch keine Touristen nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Nur Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper können wieder einreisen. Die Wachsaison geht maximal vom 1. Mai bis zum 30. September.