Auto : Webasto baut einziges Heizungswerk aus

Der Autozulieferer Webasto (Stockdorf) baut wegen wachsender Nachfrage sein bisher einziges Heizungswerk in Europa weiter aus. «Bis Ende 2018 werden rund sechs Millionen Euro investiert», sagte Werksleiter Andreas Dikow am Mittwoch bei einem Besuch von Landesbauminister Christian Pegel (SPD) in Neubrandenburg. In der rund 3000 Quadratmeter großen Halle sollen die Elektromobilitätsforschung erweitert und auch deutlich mehr Hochvoltheizungen als bisher produziert werden. «Wir werden 2018 rund 1,4 Millionen Heizungen herstellen und weltweit ausliefern, davon schon mehr als 200 000 Heizungen für E-Autos», sagte Dikow.

von dpa

02. Mai 2018, 15:46 Uhr

Im Werk Neubrandenburg, das Autohersteller und -händler weltweit versorgt, sind mehr als 700 Leute beschäftigt. Webasto gilt als Weltmarktführer bei Panorama- und Schiebdächern sowie Standheizungen und hatte 2017 einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro.