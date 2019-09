Wetter : Wechselhaftes Wetter in Mecklenburg-Vorpommern

Zum Ende der Woche zeigt sich das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern sehr wechselhaft. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es am Donnerstag im Osten des Landes immer wieder leichte Schauer. An der Ostseeküste wird es windig und es kann sogar zu einzelnen Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad.

05. September 2019, 07:13 Uhr

Am Freitag gibt es landesweit einen Wechsel aus Sonne und Wolken. An der Küste kann es den ganzen Tag zu Schauern kommen. Im Süden bleibt es freundlicher bei Höchsttemperaturen von bis zu 21 Grad.

Am Samstag wird überall eine dichte Wolkendecke erwartet. Ab dem Nachmittag soll es dann regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad.