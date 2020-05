Wetter : Wechselhaftes Wetter in Mecklenburg-Vorpommern

Das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern wird in den kommenden Tagen wechselhaft. Der Donnerstag startet an der Küste heiter, im Süden des Landes ziehen dagegen dichte Wolken auf. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) liegen die Temperaturen zwischen elf und dreizehn Grad. In der Nacht kühlt es an der Küste auf bis zu drei Grad ab. Im Binnenland wird es mit bis zu Minus zwei Grad sogar noch etwas kälter. Gebietsweise kann es Bodenfrost geben.

Avatar_prignitzer von dpa

14. Mai 2020, 07:32 Uhr

Am Freitag bleibt es fast den ganzen Tag über bedeckt, mit immer wieder einsetzenden leichten Schauern. Die Tageshöchstwerte erreichen um die dreizehn Grad. Auch in der Nacht bleibt es bewölkt, an der Küste regnerisch.

Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab. Stellenweise kann es leichte Schauer geben. Mit bis zu 16 Grad wird es etwas wärmer. An der Küste kann es stürmische Böen geben.