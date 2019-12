Wetter : Wechselhaftes Wetter und Schnee in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern wird es in den kommenden Tagen kalt und wechselhaft. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ziehen am Donnerstag dichte Wolken über das Land, die immer wieder für Schauer sorgen. Erst am Nachmittag klart es etwas auf. Es werden Temperaturen zwischen vier und sechs Grad erreicht.

12. Dezember 2019, 07:25 Uhr

Am Freitag fallen dann vereinzelt Schneeflocken. Bei Temperaturen um die vier Grad schmelzen diese allerdings gleich wieder. Am Nachmittag regnet es dann wieder flächendeckend.

Zum Start ins Wochenende bleibt es am Samstag wechselhaft mit leichten Schauern und an der Ostseeküste kann es immer wieder zu Sturmböen kommen. Die Temperaturen liegen bei fünf bis sieben Grad.