Volleyball : Wegen Corona: SSC Schwerin gegen Stuttgart ohne Zuschauer

Die Entscheidung über den Hauptrundensieger in der Volleyball-Bundesliga der Frauen fällt vor leeren Rängen. Wegen des grassierenden Coronavirus findet die Partie zwischen Vizemeister SSC Palmberg Schwerin und Meister Allianz MTV Stuttgart in der Schweriner Palmberg-Arena am Samstag (18.30 Uhr/Sport1) ohne Zuschauer statt. Vor dem letzten Hauptrundenspieltag liegen die Mecklenburgerinnen auf Rang eins einen Punkt vor den Schwäbinnen.

Avatar_prignitzer von dpa

12. März 2020, 19:08 Uhr

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat am Donnerstag wegen der raschen Ausbreitung des Coronavirus Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen untersagt. Der Erlass gilt zunächst bis zum 19. April. Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern sollen demnach «kritisch geprüft» werden.

Nach einem Beschluss der Volleyball-Bundesliga (VBL) vom Donnerstag wird die Hauptrunde der Bundesliga der Frauen und Männer zu Ende gespielt. Über die Austragung der Playoffs wird noch beraten. «Wir bedauern es natürlich sehr, dass das Coronavirus solch gewichtige Auswirkungen auf das öffentliche Leben und damit auch den Sport hat», sagte Michael Evers, VBL-Präsident und Geschäftsführer des SSC Palmberg Schwerin, in einer Mitteilung.

Bereits am Mittwoch hatte die Rostocker Stadtverwaltung Veranstaltungen ab 1000 Personen untersagt. Veranstaltungen ab 200 Personen müssten angemeldet werden, hieß es. Aus diesem Grund wird auch das Heimspiel des Basketball-Zweitligisten Rostock Seawolves gegen die Gladiators Trier am Freitagabend (19.30 Uhr) in der Rostocker Stadthalle keine Zuschauer haben.