Krankheiten : Wegen Coronavirus: Straßenverkauf von Hempels eingestellt

Das soziale Straßenmagazin für Schleswig-Holstein, Hempels, stellt angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus den Zeitungsvertrieb ein. Verkäufer erhalten die Möglichkeit, bereits erworbene Hefte gegen Erstattung des Einkaufspreises zurückzugeben, wie der Verlag am Freitag mitteilte. Die Maßnahme diene dem Schutz aller Beteiligten. Bereits seit dem 14. März war die Ausgabe der Zeitung an Verkaufende nur noch eingeschränkt möglich gewesen.

Avatar_prignitzer von dpa

20. März 2020, 17:56 Uhr

Man sei sich bewusst, dass die Einstellung des Zeitungsverkaufs zu einer dramatischen Verschärfung der Notlagen der Verkäufer führe, sagte Geschäftsführer Lukas Lehmann. Jedoch müsse im Augenblick der Schutzgedanke im Vordergrund stehen. «Wir bitten deshalb unsere Leser um Spenden in Form von Geld oder Lebensmitteln.» Die Suppenküche werde den Betrieb aufrechterhalten, um insbesondere Menschen in akuter Obdachlosigkeit sowie Mittellose mit Essen zu versorgen. An diesen Personenkreis werde in der Kieler Einrichtung am Samstag, 21. März, sowie am Sonntag, 22. März, jeweils zwischen 12.00 und 13.30 Uhr Suppe kostenlos ausgegeben.