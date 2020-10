Auszeichnungen : Weimar-Preis für Literaturwissenschaftlerin Sigrid Damm

Die Arbeit der Autorin und Literaturwissenschaftlerin Sigrid Damm ist mit dem diesjährigen Weimar-Preis gewürdigt worden. Die 79-Jährige erhielt die Auszeichnung am Tag der Deutschen Einheit im Rahmen einer festlichen Stadtratssitzung im Deutschen Nationaltheater (DNT). «Niemand sonst hat so Welt- und Existenzdurchdringendes für die Wiederbelebung der Weimarer Klassik geleistet wie Sie, Frau Damm», sagte die Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar, Ulrike Lorenz, am Samstag in Weimar.

Avatar_prignitzer von dpa

03. Oktober 2020, 15:15 Uhr