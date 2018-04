Tiere : Weißes Kamel-Baby ist Star auf Kamelhof Sternberger Burg

Das weiße Kamel-Baby «Dschingis Khan» ist der neue Star auf dem Kamelhof Sternberger Burg (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Der kleine Hengst wurde am Karfreitag geboren, wie der Inhaber des Kamelhofs, Jens Kohlhaus, am Dienstag sagte. Weiße Kamele seien selten, allerdings sei auch der Großvater von «Dschingis Khan» weiß und der Vater beige. Auf dem Kamelhof leben nach seinen Angaben rund 60 Groß- und Kleinkamele, außerdem Strauße in einer Straußenfarm sowie Bisons, Büffel, Elche, Ponys und Schafe - insgesamt rund 300 Tiere.

von dpa

10. April 2018, 11:43 Uhr

«Wir sind ein privater Zoo und eine alternative Landwirtschaft», sagte Kohlhaus. Seit drei Jahren gebe es den Kamelhof. In diesem Jahr hoffen die Betreiber auf 20 000 Besucher. Sie können unter anderem eine Trecker-Safari über die 30 Hektar großen Weiden unternehmen und dabei Büffeln und Elchen nahe kommen. Vom Erfolg der Saison hänge auch ab, ob «Dschingis Khan» bleiben kann, sagte Kohlhaus. «Wir sind erst im dritten Jahr, da ist das Geld noch knapp.» Das noch kleine weiße Kamel ist ein Trampeltier, gehört damit zu den Großkamelen und kann eine Tonne schwer werden, wie Kohlhaus erklärte.