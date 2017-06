Wetter : Weitere Aufräumarbeiten nach Sturmverwüstungen in Suckow

Nach den Verwüstungen durch ein Unwetter dauern in Suckow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) die Aufräumarbeiten an. «Wir müssen noch zwei hundertjährige Linden fällen», sagte Bürgermeister Jürgen Kühl am Donnerstag. Die Bäume mit einem Stamm von etwa einem Meter Dicke seien stark geschädigt. Bei weiteren Bäumen müssten angebrochene Äste abgenommen werden. Bei einem kräftigen Gewitter war am Dienstagabend eine Windhose durch den 400-Einwohner-Ort gezogen und hatte etwa 20 Bäume umstürzen lassen.