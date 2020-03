Senat : Weitere Einschnitte: In Berlin schließen viele Geschäfte

Avatar_prignitzer von dpa

17. März 2020, 14:55 Uhr

In Berlin sollen Geschäfte wegen der Corona-Krise in großem Umfang schließen. Das hat der Berliner Senat bei seiner Sitzung am Dienstag entschieden. Supermärkte und andere Läden, die der Versorgung der Menschen dienen, Banken, Drogerien und Apotheken sollen allerdings offen bleiben.