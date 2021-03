Agrar : Weitere Geflügelpest-Ausbrüche im Kreis Vorpommern-Rügen

Binnen weniger Tage sind im Landkreis Vorpommern-Rügen drei Geflügelpest-Ausbrüche festgestellt geworden.

Stralsund | Nach einem Fall in einem Kleinstbestand in Stralsund, über den der Landkreis am Dienstag informiert hatte, wurden am Freitag zwei weitere Fälle bekanntgegeben. Betroffen sei eine weiterer Kleinsthalter in Stralsund sowie ein Putenmastbetrieb in der Gemeinde Semlow. Damit erhöhe sich die Zahl der festgestellten Ausbrüche seit Ende Oktober im Landkreis ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.