Verkehr : Weiterer A14-Abschnitt nördlich von Magdeburg geht ans Netz

Heute geht ein weiteres Stück der A14 in Sachsen-Anhalt ans Netz. Das 8,5 Kilometer lange Stück zwischen den Anschlussstellen Colbitz und Tangerhütte hat rund 98 Millionen Euro gekostet. Zur offiziellen Freigabe bei Dolle (Landkreis Börde) werden unter anderem Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Landesverkehrsminister Thomas Webel (CDU) erwartet. Baustart war im Sommer 2017. Es ist der zweite fertige Abschnitt in Sachsen-Anhalt, weitere sind in Bau oder fertig geplant.

Avatar_prignitzer von dpa

14. September 2020, 01:43 Uhr