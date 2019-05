Prozesse : Weiterer Prozess um Steuerbetrug mit Diesel-Kraftstoff

Am Landgericht Magdeburg beginnt ein neues Großverfahren um Steuerhinterziehung mit falsch deklariertem Diesel-Kraftstoff. Von heute an muss sich ein 49 Jahre alter Angeklagter wegen insgesamt 504 Taten verantworten, wie das Gericht mitteilte. Er soll zwischen September 2017 und Januar 2019 Steuern in Höhe von rund 8,5 Millionen Euro hinterzogen haben.

von dpa

28. Mai 2019, 18:47 Uhr

Als Geschäftsführer einer Firma in Berlin soll der Mann über ein Firmengelände in Burg (Jerichower Land) Schmieröle im Umfang von rund 14 Millionen Litern angekauft und weitervertrieben haben. Tatsächlich aber sollen die als Schmieröle deklarierten Flüssigkeiten im Ausland als Dieselkraftstoff weiterverkauft worden sein. Der Steuerschaden entstand den Angaben zufolge, weil Schmieröle wesentlich geringer besteuert werden als Kraftstoffe.

Am Landgericht Magdeburg ist es bereits das vierte Verfahren um Steuerbetrug mit Flüssigkeiten, die als Schmieröle deklariert und tatsächlich als Kraftstoff verkauft wurden.