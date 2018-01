Unfälle : Weiteres Gutachten soll Tod von Fallschirmspringer klären

Die Staatsanwaltschaft Schwerin hat ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben, um den Tod eines Fallschirmspringers in Neustadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim) aufzuklären. Durch die Untersuchung des Fluggeschirrs soll es möglich werden, das Geschehen von Anfang August - als der Mann aus 3300 Metern Höhe abstürzte - zu rekonstruieren, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Schwerin am Montag sagte. Bei dem 67 Jahre alten Sprungschüler hatte sich der Fallschirm damals nicht geöffnet. Die Klärung könne noch Monate dauern. Der Verunglückte kam aus Schwerin und hatte bereits einige Sprungerfahrung.