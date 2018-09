Hilfsorganisationen : Welttag der Ersten Hilfe: DRK mahnt Auffrischungskurse an

Zum Welttag der Ersten Hilfe hat das Deutsche Rote Kreuz in Mecklenburg-Vorpommern die Menschen aufgerufen, Kenntnisse und Fertigkeiten in der Notfallhilfe regelmäßig aufzufrischen. Entschlossenes und sachgerechtes Handeln könne Leben retten, sagte der Präsident des DRK-Landesverbandes, Werner Kuhn, am Samstag beim landesweiten Aktionstag in Schwerin. Nicht nur nach Unfällen auf der Straße, auch bei Großveranstaltungen, im Büro oder zu Hause könnten Situationen eintreten, bei denen schnelle Hilfeleistungen erforderlich werden. «Wenn dann fehlendes Wissen oder die Angst, etwas falsch zu machen, lähmen, kann das fatale Folgen haben. Üben und informieren sind deshalb extrem wichtig», sagte Kuhn.

von dpa

08. September 2018, 14:14 Uhr

Soziale Hilfsorganisationen wie das DRK böten Auffrischungskurse in der Ersten Hilfe an. «Doch leider werden sie nicht so genutzt, wie es aus unserer Sicht erforderlich wäre. Wir sollten uns ein Beispiel an Schweden nehmen, einem ebenfalls sehr dünn besiedelten Land mit oft langen Anfahrtswegen für Rettungsärzte. Dort hat die Erste Hilfe in der Bevölkerung einen deutlich höheren Stellenwert», sagte Kuhn.

Er regte an, die Bereitschaft zu Schulungen auch mit staatlichen Zuschüssen zu erhöhen. «Den obligatorischen Kurs für den Führerschein, den soll schon jeder selbst bezahlen. Die Kosten von 30 bis 40 Euro für regelmäßige Auffrischungskurse könnten aber zur Hälfte vom Staat übernommen werden. Gute Erste-Hilfe-Kenntnisse des Einzelnen kommen ja der Allgemeinheit zugute», argumentierte Kuhn.

Den Angaben zufolge haben im Vorjahr rund 41 000 Menschen einen der 3200 Lehrgänge des DRK-Landesverbandes besucht, der damit gut die Hälfte aller Erste-Hilfe-Kurse im Land veranstaltet habe. Der Erste-Hilfe-Tag, den das DRK in diesem Jahr gemeinsam mit der Landesverkehrswacht veranstaltete, solle das Bewusstsein für solide Kenntnisse stärken, betonte Kuhn. Bei der zentralen Veranstaltung im Schlossparkcenter in Schwerin konnten Interessenten einen Erste Hilfe Parcours absolvieren, der auch Wiederbelebungstraining umfasste.