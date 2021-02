Gesundheit : Weniger Corona-Infektionen in MV: Amt meldet 205 Fälle

Der Abwärtstrend beim Infektionsgeschehen mit dem Coronavirus hat sich am Freitag in Mecklenburg-Vorpommern fortgesetzt.

Rostock | Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete 205 Neuinfektionen nach 248 am Freitag vergangener Woche. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus bleibt jedoch noch hoch: Am Freitag meldete das Amt 22 Todesfälle nach 14 am Donnerstag....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.