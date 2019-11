Sport : «Weniger ist mehr»: Tagung der Leiter vom Landesturnverband

Avatar_prignitzer von dpa

16. November 2019, 02:45 Uhr

Unter dem Motto «Back to the Roots» (Zurück zu den Wurzeln) oder «Weniger ist mehr» startet heute (8.00 Uhr) in der Rostocker Ospa-Arena der Sportkongress MV des Landesturnverbands. Nach Veranstalterangaben werden keine besonderen Neuheiten von Herstellern von Sportgeräten präsentiert. Vielmehr sollten die Menschen dazu angeregt werden, auf Eigeninitiative mit wenig Aufwand die körperliche Fitness zu steigern. Dazu biete der Landesturnverband mit seinen Sportvereinen die Möglichkeit, bei hoch qualifizierten ehrenamtlichen Übungsleitern zu trainieren und sich auszutoben. Der Turnverband setze Trends und nehme Trends auf, sagte die Koordinatorin der Tagung, Kristin Meyer.