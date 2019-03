Kirche : Weniger Kirchen-Mitglieder: Mut zu Experimenten gefordert

Die Landessynode der Nordkirche ist in Rostock-Warnemünde zu Ende gegangen. Neben der Wahl eines neuen Bischofs für den Sprengel Mecklenburg und Pommern ging es auch um den anhaltenden Mitgliederschwund. Ideen sind gefragt.

02. März 2019

Die abnehmende Bindungskraft der Kirche in Deutschland erfordert nach Ansicht des scheidenden mecklenburgischen Bischofs Andreas von Maltzahn mehr Mut zu Experimenten. Der Nordosten könne dabei ein Laboratorium der Zukunft sein, sagte er am Samstag in seinem letzten Bericht an die Landessynode der Nordkirche in Rostock-Warnemünde. In Mecklenburg-Vorpommern bekennt sich nur noch knapp jeder Fünfte zu einer christlichen Kirche.

Am Vortag war mit Tilman Jeremias ein neuer Bischof für den Sprengel Mecklenburg und Pommern gewählt worden. Er löst die bisherigen Bischöfe von Maltzahn (Mecklenburg) und Hans-Jürgen Abromeit (Pommern) ab. Die Landessynode ging am Samstag nach drei Tagen zu Ende. Am letzten Tag beschlossen die Synodalen eine bessere Berücksichtigung der Interessen junger Menschen. Die Generation «U30» soll künftig bei Kirchengesetzen, Verordnungen und anderen Entscheidungen, die sie betreffen, stärker als bisher einbezogen werden.

Abromeit zufolge hat die Kirche im Landesteil Vorpommern in 20 Jahren etwa ein Drittel ihrer Mitglieder verloren. «Das ist eine dramatische Entwicklung», sagte er. Es sei emotional nicht leicht, die Wucht dieser Zahlen auszuhalten. Die Herausforderung sei, die Statistiken ernst zu nehmen, aber den Mut nicht zu verlieren. Ein lebendiges und authentisches Gemeindeleben sei heute ist wichtiger als volle Kirchen. «Hier liegt für uns als Kirche in unserer Generation die größte Herausforderung», sagte Abromeit.

Von Maltzahn betonte, dass viele Menschen zwar «selbstbewusst religionslos» seien, aber dennoch nach Spiritualität suchten. Säkulare Menschen schätzten zudem an der Kirche, dass man dort nicht perfekt sein müsse, um angenommen zu werden. «Wir brauchen also keine falsche Scheu zu haben, den christlichen Glauben ins Gespräch zu bringen», appellierte von Maltzahn. Er forderte eine stärkere missionarische Grundorientierung. Rückgänge im ländlichen Raum dürften von der Kirche nicht einfach mit einem weiteren Rückbau beantwortet werden.

Zwischen Christen und Nichtchristen bestünden gelegentlich gegenseitige Vorurteile, sagte von Maltzahn weiter. Diese könnten am besten durch ein forciertes Miteinander an einem dritten Ort abgebaut werden, wie in Initiativen gegen Rechtsextremismus, in der Tafel- oder Flüchtlingsarbeit.

Auch Abromeit verwies auf positive Entwicklungen. Er erlebe eine zunehmende Annäherung zwischen Kirchengemeinden und Gemeinwesen: «An vielen kommunalen Veranstaltungen wie Dorffesten, Jubiläen, Feuerwehrfesten oder ähnlichem beteiligt sich die Kirche», sagte er. Die Kirche im Dorf sei ein wichtiges Symbol für die Identität. Viele Ehrenamtliche engagierten sich für sie, ohne dass sie deshalb Kirchenmitglied würden.