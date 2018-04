Verkehr : Weniger Verkehrstote: Innenminister stellt Bilanz vor

von dpa

24. April 2018, 01:18 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Im vergangenen Jahr sind im Nordosten so wenige Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Zahl ging von 89 auf 79 zurück, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Am heutigen Dienstag will Innenminister Lorenz Caffier (CDU) die umfassende Verkehrsunfallbilanz für 2017 vorstellen und dabei auch auf die Hauptunfallursachen eingehen. Ob sich der positive Trend aus dem Jahr 2017 fortsetzt, ist offen. Im milden Januar 2018 starben allein zwölf Menschen auf den Straßen des Landes, sieben mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahrs. In den ersten drei Monaten 2018 wurden 24 Verkehrstote registriert - nach 10 im Vorjahreszeitraum. Die Polizei startete daraufhin eine Verkehrssicherheitskampagne. Das Motto: «Fahren.Ankommen.LEBEN!»