Justiz : Wer will in die Justiz? Ein Karriereportal startet

Alle Ausbildungsberufe in der Justiz des Landes auf einen Blick bietet ein neues Karriereportal des Justizministeriums, das am Montag freigeschaltet werden soll. «Egal, ob an den Gerichten, in der Staatsanwaltschaft oder im Justizvollzug, wir brauchen überall und in jeder Besoldungsstufe Nachwuchs», erklärte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Sonntag in Schwerin laut Mitteilung. Die Internetseite www.mv-justiz/karriere biete alle wichtigen Fakten zu den Jobs in der Justiz Mecklenburg-Vorpommerns.

von dpa

13. Mai 2018, 12:05 Uhr

Hintergrund sei ein bevorstehender Generationenwechsel im Justizapparat. Dieser sei eine große Herausforderung, sagte Hoffmeister. Die Justiz müsse in allen Ebenen verjüngt werden. Es reiche nicht aus, in Universitäten und auf Ausbildungsmessen präsent zu sein. «Wir müssen uns vor allem auch in der digitalen Welt der jungen Menschen präsentieren.»

Im vergangenen Jahr haben nach Angaben eines Ministeriumssprechers 102 junge Menschen eine Ausbildung in der Justiz Mecklenburg-Vorpommerns begonnen: 16 Justizvollzugsanwärter, 25 Justizfachangestellte, vier Gerichtsvollzieher und 57 Referendare in Vorbereitung auf das zweite Jura-Staatsexamen.