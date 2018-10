Regierung : Werbekampagne für Nachwuchs in Landesverwaltung startet

von dpa

01. Oktober 2018, 14:33 Uhr

Mit einer landesweiten Plakataktion und Zeitungsanzeigen will die Regierung junge Leute für Tätigkeiten in der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns gewinnen und so drohendem Personalmangel in Behörden vorbeugen. Wie Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) am Montag zum Start der Werbekampagne in Schwerin erklärte, wird sich der Bedarf an Nachwuchskräften in den kommenden Jahren mehr als verdreifachen. Statt wie bisher 300 würden dann über 1000 Mitarbeiter pro Jahr altersbedingt aus dem Landesdienst ausscheiden. Diese Stellen müssten kontinuierlich neu mit gut ausgebildeten, sachkundigen Fachleuten besetzt werden, um die Verwaltungsabläufe sicherzustellen, erklärte Brodkorb, der beim Kleben des ersten Großplakats vor dem Schloss selbst Hand anlegte.