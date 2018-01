Tarife : Werftarbeiter in Stralsund demonstrieren für höhere Löhne

vergrößern 1 von 2 Foto: Jens Büttner 1 von 2

von dpa

erstellt am 11.Jan.2018 | 09:56 Uhr

Wie der IG Metall-Bevollmächtigter Guido Fröschke sagte, wurde in Stralsund bewusst auf einen Warnstreik verzichtet. An dem Stralsunder Werftstandort seien nach der Übernahme durch den Werftenverbund wieder rund 250 Mitarbeiter beschäftigt. «Wir sind froh, dass es an diesem Werftenstandort weitergeht und wieder Jobs entstehen», sagte Fröschke. Dennoch wolle man mit der Aktion Solidarität zeigen. «Wir sind im Norden nicht allein.» In der kommenden Woche beginnt in Stralsund der Bau einer 164 Meter langen Expeditionsyacht. Sie soll komplett in Stralsund gefertigt werden.

Warnstreiks sind am Donnerstag noch in Rostock bei der Ingenieurtechnik und Maschinenbau GmbH in der Industriestraße sowie bei Caterpillar Motoren Rostock, der Neptun Werft und den MV Werften geplant.