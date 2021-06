Landtag : West-Ost-Lohngefälle erneut Thema im Landtag

Die Linke im Schweriner Landtag hat ihre Forderung nach einem höheren Mindestlohn von 13 Euro je Stunde und mehr Tarifbindung in den Unternehmen bekräftigt.

Schwerin | „Die fehlende Angleichung der Löhne zwischen Ost und West ist immer noch etwas, was viele Menschen bewegt. Und das ist auch nur allzu verständlich“, sagte der Linken-Abgeordnete Henning Foerster am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Er verwies auf statistische Erhebungen, nach denen die Bruttolöhne im Osten etwa ein Viertel unter denen im Westen liege...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.