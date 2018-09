Unternehmen : Wettbewerb um den «Großen Preis des Mittelstandes 2018»

Im Wettbewerb um den «Großen Preis des Mittelstandes 2018» haben fünf Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern am Samstag auf einer Gala der Oskar-Patzelt-Stiftung in Dresden Auszeichnungen erhalten. Die Gala für die Wettbewerbsregion Berlin/Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Sachsen war die erste von vier Auszeichnungsveranstaltung in den einzelnen Wettbewerbsregionen, teilte die Stiftung mit.

von dpa

09. September 2018, 10:18 Uhr

Eine von neun Preisträgerstatuen ging demnach an das Unternehmen Palmberg Büroeinrichtung + Service GmbH in Schönberg (Nordwestmecklenburg) für multifunktionale Büromöbel mit einzigartigem Design und erstklassiger Qualität, wie es hieß.

Weitere Auszeichnungen als Finalisten erhielten die LBG Landbetriebsgesellschaft Rehberg mbH in Woldegk (Mecklenburgische Seenplatte), die MediaMarkt TV-HiFi-Elektro GmbH Stralsund, der Medizintechnikhersteller RoweMed Parchim und die Stralsunder Möbelwerke GmbH. Der bundesweite Wettbewerb soll am 27. Oktober in Berlin mit einer großen Abschlussgala zu Ende gehen.