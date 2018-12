Wetter : Wetterdienst warnt vor rutschigen Straßen

von dpa

12. Dezember 2018, 06:29 Uhr

Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich am Mittwoch auf rutschige Straßen gefasst machen. Wegen Bodenfrosts und leichten Niederschlags sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) viele Straßen glatt. Autofahrer sollten vorsichtig fahren und ihren Fahrstil an die winterlichen Verhältnisse anpassen, auch in den kommenden Tagen, riet der Wetterdienst.