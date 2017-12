Petersdorfer Brücke : Wichtige Bauetappe an A 19: Lückenschluss begonnen

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von dpa

erstellt am 19.Dez.2017 | 16:00 Uhr

Am Dienstag wurde das erste Mittelteil der westlichen Brücke bei nasskaltem Wetter mit Schleppern und zwei Schwimmplattformen auf dem Petersdorfer See «eingeschwommen». Der 93 Meter lange Stahlträger wird unter die Brücke bugsiert, mit hydraulischen Hebevorrichtungen hochgedrückt und dann an den Randträgern verschweißt. Bis Weihnachten soll auch der zweite Träger eingebaut werden. Auf die zwei insgesamt 560 Tonnen schweren Mittelträger wird anschließend der Beton und der Asphalt für das neue A 19-Brückenstück gebaut.

«Wir haben eine reelle Chance, bis Sommer 2018 damit fertig zu werden», erklärte Landesverkehrsminister Christian Pegel (SPD). Dann sollen wieder vier, statt bisher nur zwei Spuren für den Verkehr von Berlin zur Ostsee zur Verfügung stehen.