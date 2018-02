Theater : «Wie einst im Mai»: Operette mit viel Berliner Flair

von dpa

20. Februar 2018, 14:02 Uhr

Die Neustrelitzer Operettenfestspiele bringen im Sommer einen kräftigen Hauch von Berlin nach Mecklenburg-Vorpommern. «Es geht um Liebe, wunderschöne Melodien und Standesdünkel», erklärte Intendant Joachim Kümmritz am Dienstag in Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte). Vom 6. Juli an spielt die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz die Operette «Wie einst im Mai» von Walter und Willi Kollo. «Das Stück ist schon sehr nah dran an der Revue», sagte Reinhardt Friese, der das Stück inszeniert. Zu den bekanntesten Melodien gehören «Die Männer sind alle Verbrecher» und «Untern Linden». 2017 kamen rund 15 000 Gäste zu 13 Operetten-Aufführungen.