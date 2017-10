Bevölkerung : Wieder mehr Fort- als Zuzüge in Mecklenburg-Vorpommern

von dpa

erstellt am 13.Okt.2017 | 06:15 Uhr

Die Hoffnung auf eine Trendumkehr bei der Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern scheint sich nach kurzer Zeit wieder zu zerschlagen. Wie aus jetzt veröffentlichten Daten des Statistischen Amtes in Schwerin hervorgeht, zeichnet sich nach zwei Jahren mit wachsender Bevölkerung wieder ein Rückgang ab. Demnach überwog im zweiten Quartal 2016 die Zahl der Fortzüge mit etwa 11 000 wieder die der Zuzüge um knapp 1000. Zahlen für das gesamte Vorjahr liegen noch nicht vor. Landflucht vornehmlich junger Leute und deutlich mehr Todesfälle als Geburten sorgten im Nordosten jahrelang für einen Bevölkerungsrückgang. Doch hatte es 2014 und 2015 so viele Zuzüge gegeben, dass nicht nur die Fortzüge, sondern auch das Geburtendefizit kompensiert wurde.

