Unfälle : Wieder Unfall auf der A20 Höhe Tribsees: Sechs Verletzte

Bei einem Unfall an der Autobahn-20-Baustelle bei Tribsees (Vorpommern-Rügen) sind am Sonntag sechs Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Die A20 musste in Fahrtrichtung Westen rund eine Stunde gesperrt werden, wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Neubrandenburg erklärte. Nach ersten Ermittlungen war ein 80 Jahre alter Autofahrer aus dem Prignitz-Kreis (Brandenburg) an der Einfahrt auf die Behelfsbrücke auf einen Wagen vor ihm aufgefahren. Der Rentner und seine 79-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt und in eine Klinik gebracht.

von dpa

31. März 2019, 19:02 Uhr

Im anderen Wagen, der nach Rostock wollte, wurden vier Insassen verletzt. Zwei Mitfahrer konnten die Klinik aber nach kurzer Versorgung wieder verlassen. Bei Tribsees war die A20 im Herbst 2017 gebrochen, abgesackt und dann gesperrt worden. Seit Monaten führt eine Behelfsbrücke jeweils einspurig über das sumpfige Gelände, die nur mit 60 Stundenkilometern befahren werden darf.

Dort kommt es immer wieder zu Unfällen. Die Autobahn soll wegen der komplizierten moorigen Verhältnisse erst bis Ende 2023 wieder vollständig befahrbar sein.