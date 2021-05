Kriminalität : Wieder Wohnmobil-Diebstahl in Vorpommern: Fall in Stralsund

Unbekannte haben in Vorpommern erneut ein Wohnmobil gestohlen.

Stralsund | Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, stand das etwa 46 000 Euro teure Campingfahrzeug an einer Straße in der Kniepervorstadt in Stralsund. Der Eigentümer habe das Wohnmobil am Freitagabend kurz vor Mitternacht zuletzt gesehen und den Diebstahl am Samstag angezeigt. Es war bereits der fünfte Wohnmobil-Diebstahl innerhalb weniger Wochen in Vorpo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.