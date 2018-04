Volleyball : Wildcats beenden Saison mit Heimniederlage auf Rang sechs

Volleyball-Zweitligist Stralsunder Wildcats hat die Saison am Samstagabend nach einer 1:3 (24:26, 25:11 26:28 21:25)-Heimniederlage gegen VT Hamburg auf Tabellenplatz sechs beendet. «Schade, dass wir uns nicht für eine gelungene Spielzeit belohnt und mit einem Sieg den vierten Platz verteidigt haben. Der sechste Tabellenrang ist unsere schlechteste Saisonplatzierung überhaupt und spiegelt nicht wider, was wir geleistet haben», sagte Trainer André Thiel nach der Partie.

von dpa

22. April 2018, 12:59 Uhr

Dabei hatte das Team des 36-Jährigen seine Sache gegen einen starken Gegner eigentlich recht gut gemacht, doch am Ende leistete es sich in entscheidenden Situationen einfach ein paar Fehler zu viel. Die Niederlage vor 415 Zuschauern in der Diesterweg-Sporthalle stand nach 106 Spielminuten fest. Beste Stralsunder Spielerin war Anne Krohn.