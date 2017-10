Volleyball : Wildcats behaupten Tabellenführung mit 3:0 gegen Essen

Die Volleyballerinnen der Stralsunder Wildcats bleiben Tabellenführer in der 2. Bundesliga Nord. Das Team von Trainer André Thiel feierte am Samstag vor 355 Zuschauern in der heimischen Diesterweg-Sporthalle mit einem 3:0 (25:23, 25:22, 25:14) über den VC Allbau Essen den dritten Sieg im vierten Saisonspiel. Die Wildcats liegen mit zehn Punkten einen Zähler vor dem VfL Oythe, der das Verfolgerduell gegen den TV Gladback ebenfalls glatt mit 3:0 gewann.