Unfälle : Wildunfälle: ADAC warnt vor Gefahr durch Zeitumstellung

Mehrere Autos und ein Krankenwagen bauen am Wochenende Unfälle mit Wildtieren. Gerade jetzt sei die Gefahr von Wildunfällen hoch, warnt der ADAC. Hintergrund ist die Umstellung auf Sommerzeit.

Laatzen | In den ländlichen Regionen Sachsen-Anhalts hat es am Wochenende erneut zahlreiche Autounfälle mit Rehen und Wildschweinen gegeben. Bei Salzwedel erfasste am frühen Samstagmorgen ein Rettungswagen auf dem Weg zu einem Einsatz ein Reh. Das Tier wurde dabei getötet und der Rettungswagen so schwer beschädigt, dass der Notarzt nicht zu seinem Einsatz fahre...

