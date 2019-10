Theater : «Wildwechsel»-Theaterpreise für Chemnitz und Leipzig

Beim ostdeutschen Kinder- und Jugendtheaterfestival «Wildwechsel» in Parchim haben sich das Theater Chemnitz und das Leipziger Theater der Jungen Welt die Preise gesichert. Eine Kinderjury kürte die Inszenierung «Aufstand der Dinge» (Chemnitz) zum Sieger, eine Jugendjury das Stück «Regarding the Bird» (Leipzig), wie die Veranstalter mitteilten. Mit der Verleihung der beiden jeweils mit 1000 Euro dotierten Auszeichnungen ging das viertägige Festival am Freitagabend zu Ende.

19. Oktober 2019, 10:12 Uhr

«Aufstand der Dinge» erzählt als Generationenprojekt zur Nachwendezeit von der politischen Wende 1989 - in Form eines Märchens, in dem die Hauptrollen Gegenstände aus der DDR spielen. Diese stellten sich voller Hoffnung der neuen Herausforderung, um wieder dabei sein zu können, schreibt das Chemnitzer Theater auf seiner Internetseite.

Mit dem Monolog «Regarding the Bird» brachte das Leipziger Theater der Jungen Welt im vergangenen Jahr die deutschsprachige Erstaufführung des israelischen Stücks von Nitzan Cohen auf die Bühne. Eine Jugendliche mit Asperger-Syndrom will sich nicht mit der Entscheidung ihre Mitschüler abfinden, dass sie die Klasse verlassen muss. Eine Powerpoint-Präsentation soll helfen.

Insgesamt neun Inszenierungen waren beim vierten Festival des Arbeitskreises Ost der Kinder- und Jugendtheater Deutschlands zu sehen. Ausgewählt hatte sie eine Jury aus 37 Inszenierungen von 28 Theatern. Über die Gewinner entschieden zehn Juroren zwischen 7 und 17 Jahren. In Parchim ist die Sparte «Junges Staatstheater» des Mecklenburgischen Staatstheaters zu Hause.