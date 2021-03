Energie : Windenergie: Umspannplattformen Perspektive für Werften

Die Werften in MV sind als Folge der Corona-Pandemie in einer Krise. Am Ausbau der Offshore-Windenergie in den kommenden Jahren teilzuhaben ist krisensicherer, ist das Windenergie-Netzwerks MV überzeugt.

Rostock | Der Vorsitzende des Windenergie-Netzwerks MV, Andree Iffländer, sieht im Bau von Umspannplattformen eine langfristige Perspektive für den Werftenstandort Mecklenburg-Vorpommern. „Die Werften im Nordosten haben schon bewiesen, dass sie Plattformen in guter Qualität bauen können“, sagte Iffländer der Deutschen Presse-Agentur. Die Nordic Yards, Vorgänger...

