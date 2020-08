Energie : Windkraftanlagenbauer Nordex schreibt höhere Verluste

Der Windkraftanlagenbauer Nordex ist wegen der Corona-Krise tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust lag unter dem Strich in den ersten sechs Monaten des Jahres bei 180 Millionen Euro, ein Jahr zuvor stand am Ende ein Minus von 55,4 Millionen Euro. «Die Pandemie hat die Betriebsabläufe im zweiten Quartal deutlich beeinträchtigt», sagte Konzernchef José Luis Blanco am Donnerstag laut Mitteilung in Hamburg.

13. August 2020, 08:06 Uhr